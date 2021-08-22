Сьогодні в Україну прибув літак з Кабулу з евакуйованими громадянами нашої та іноземних держав, які виявили бажання залишити Афганістан.

Станом на 22 серпня, ще понад 100 українців перебувають на території Афганістану. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, евакуація ще триватиме – операцію продовжать найближчими днями. Єрмак зазначив, що людей забрали фактично із зони бойових дій.

Очільник Офісу президента наголосив, що наші військовослужбовці проявили справжній героїзм, якого не бачили навіть у бойовиках, а Україна не залишить жодного свого громадянина у біді.

Літак з Кабулу

Вранці 22 серпня до Києва прибув літак з Кабулу, який евакуював з Афганістану 83 людей. Серед них – 31 українець, інші – громадяни іноземних держав.

Додому повернулися 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, також одна з евакуйованих жінок перебуває на восьмому місяці вагітності.