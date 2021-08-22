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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Вопреки российским фейкам: в Украину прибыл второй эвакуационный рейс из Кабула

Дмитро Кулеба

В Украину прилетел второй эвакуационный борт из Афганистана, на котором в страну прибыли 83 человека.

Из них 31 украинец, а все остальные – граждане других стран, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Помимо граждан Украины мы помогли эвакуировать журналистов изданий The Wall Street Journal и Радио Свобода, а также женщин и детей, которые находились в наибольшей опасности, — сказал глава украинской дипломатии.

По его словам, операция по вывозу людей из Кабула проводилась силами МИД, Вооруженных сил Украины, а также Главного управления разведки Министерства обороны.

Кулеба подчеркнул, что пропагандистские СМИ Российской Федерации распространяли фейки о том, что Украина якобы бросила своих граждан в аэропорту Кабула и попросил жителей страны не поддаваться на информационные провокации врага.

Дмитрий Кулеба

Министр добавил, что Украина никогда не бросит ни одного своего гражданина на произвол судьбы, в какой бы точке земного шара тот не оказался.

Кроме того, глава украинской дипломатии добавил, что уже начата работа над отправкой в Кабул очередного эвакуационного рейса.

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Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал прибытие второго эвакуационного борта.

Он подчеркнул, что как глава государства сделает все возможное, чтобы граждане чувствовали защиту со стороны Украины, где бы они не находились.

Фото: УНИАН

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