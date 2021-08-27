Размер основной пенсии не уменьшится: как будет работать система накоплений

Старение населения как мировая тенденция делает невозможным существование только солидарной пенсионной системы.

Поэтому в случае принятия соответствующего закона накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

— Солидарная пенсионная система работает так: отчисления с вашей заработной платы в виде единого социального взноса (ЕСВ) поступают в Пенсионный фонд, где сразу перераспределяются и выплачиваются пенсионерам. Но уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с числом трудоспособного населения, которое платит взносы ЕСВ, — отмечает он.

Сергей Марченко добавляет, что темпы старения населения такие, что количество пенсионеров будет только расти. Это создает риск, что на одного работающего будет приходиться несколько пенсионеров.

Накопительная же система, по словам министра, заключается в том, что отчисления с зарплаты аккумулируются на индивидуальном пенсионном счете. В итоге гражданин получит в виде накопительной пенсии все взносы и еще инвестиционный доход.

Также Сергей Марченко заверил, что сейчас речь идет об этапности пенсионной реформы, то есть о привлечении государственной институции вначале, чтобы минимизировать все риски.

Между тем рабочая группа при Кабмине рассматривает возможность запуска накопительного уровня пенсий с 2023 года при базовой ставке отчислений 2% без учета ЕСВ — по 1% со стороны работодателя и работника.

Согласно плану, в дальнейшем ставка может увеличиться до 4% — то есть по 2% с обеих сторон с 2024 года. По словам главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова, такую ​​модель перехода к накопительной пенсии могут рассматривать как начальную.