Рабочая группа при Кабмине рассматривает возможность запуска накопительного уровня пенсий с 2023 года при базовой ставке отчислений 2% без учета ЕСВ — по 1% со стороны работодателя и сотрудника.

Согласно плану, в дальнейшем ставка может увеличиться до 4% — то есть по 2% с обеих сторон с 2024 года. По словам главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова, такая модель перехода к накопительной пенсии может рассматриваться как начальная.

Он отметил на заседания рабочей группы, что если фондовый рынок Украины сможет обрабатывать и давать эффективные инструменты для инвестиций, тогда базовую ставку можно увеличить.

В то же время правительство рассматривает возможность увеличения размера отчислений при желании сотрудника за счет собственных средств. Однако работодатель одновременно должен увеличить этот взнос.

По данным Нацкомиссии, потенциальный объем активов во время второго обязательного уровня такой системы может составить по меньшей мере 27 млрд грн в 2023 году.

Затем показатель будет ежегодно увеличиваться. В 2020 году — до 83 млрд грн, в 2025 — до более 142 млрд грн, в 2027 — до почти 267 млрд грн, в 2030 году — до более 477 млрд грн.

Сейчас на территории Украины функционирует 58 негосударственных пенсионных фондов с участием почти 887 тыс. людей. Активы НПФ — более 3,7 млрд грн.

Министр финансов Сергей Марченко согласился с тем, что переход на такую систему должен происходить постепенно. Минфин планирует запустить ее с 2023 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что накопительные системы для учителей и военных станут одним из элементов для перехода на полноценную систему. Ее также планируют сначала ввести и для социальных работников.