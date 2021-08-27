Розмір основної пенсії не зменшиться: як працюватиме система накопичень

Старіння населення як світова тенденція унеможливлює існування лише солідарної пенсійної системи.

Тому у разі ухвалення відповідного закону накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної, однак не зменшуватиме її розмір. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Солідарна пенсійна система працює так: відрахування із вашої заробітної плати у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ) надходять до Пенсійного фонду, де відразу перерозподіляються та виплачуються пенсіонерам. Але вже зараз кількість пенсіонерів майже зрівнялась з кількістю працездатного населення, яке сплачує внески ЄСВ, – зазначає він.

Сергій Марченко додає, що темпи старіння населення такі, що кількість пенсіонерів лише зростатиме. Тому це створює ризик, що на одного працюючого припадатиме декілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, потрібно вже думати про пенсійні накопичення.

Накопичувальна ж система, за словами міністра, полягає у тому, що відрахування з зарплати акумулюються на індивідуальному пенсійному рахунку. У підсумку громадянин отримає у вигляді накопичувальної пенсії всі внески та ще й інвестиційний дохід.

Також Сергій Марченко запевнив, що наразі йдеться про етапність пенсійної реформи, тобто про залучення державної інституції на початку, щоб мінімізувати усі ризики.

Тим часом робоча група при Кабміні розглядає можливість запуску накопичувального рівня пенсій з 2023 року за базовою ставкою відрахувань 2% без урахування ЄСВ – по 1% з боку роботодавця та працівника.

Згідно з планом, надалі ставка може збільшитися до 4% – тобто по 2% з обох сторін з 2024 року. За словами голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова, таку модель переходу до накопичувальної пенсії можуть розглядати як початкову.