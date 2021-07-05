Не верьте гендерным предубеждением – зампредседателя НБУ провела мотивационную встречу со школьницами на STEM is FEM

Заместительница председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова пообщалась с украинскими школьницами в рамках мотивационных встреч учебного модуля Финансы от благотворительного образовательного проекта STEM is FEM.

Топ-чиновница посоветовала слушательницам ради достижения успеха ставить перед собой конкретные цели, искать ответы в классической литературе, воспринимать даже негативный опыт как обучение, а не ошибки, и не обращать внимания на гендерные предубеждения.

— Не бойтесь меняться и верьте в себя. Даже если ваш выбор падет на профессию, которая исторически считается мужской. Даже финансы до сих пор считаются мужским делом. Женщинам, согласно стереотипам, место только в бухгалтерии или на кассе. Это неправда. Это деление очень давно устарело, – отметила Екатерина Рожкова.

В мероприятии также приняла участие заместитель председателя правления Raiffeisen Банк Наталья Гурина. Опытная экономистка посоветовала девушкам не бояться ошибок, не гнушаться любой работы и пожелала быть более уверенными в себе, более решительными, более настойчивыми и одновременно и более осмотрительными.

— Наша голова как коробка. Если ты положишь в нее бриллиант – это крутая шкатулка. Если положил туда мусор – это помойка. Можно за одну минуту забить голову мыслями я не умею, я не смогу, меня не возьмут, меня не воспримут и так далее. Я всегда говорю: представляем себе доску, на которой пишем обратное: я умею, у меня получится… И тогда все действительно сбудется, – отметила Наталия Гурина.

Третьим мотивационным спикером выступила Генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елена Трегуб. Она подчеркнула, что не существует ни одного сектора, в котором нет места женщинам.

Опираясь на результаты последних мировых исследований, Трегуб добавила – чем больше женщин находится во власти, тем ниже уровень коррупции в государстве.

— Сектор безопасности и обороны в Украине очень нуждается в широкой вовлеченности женщин на уровне высоких должностей и принятия решений. Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Генеральный штаб и Укроборонпром только выиграют от того, что у них появится больше женщин на руководящих должностях, – подчеркнула Елена Трегуб.

Кроме мотивационных спичей, модуль Финансы также состоял из лекций и мастер-классов опытных специалисток финансово-экономической области – представительниц коммерческих банков, преподавательниц вузов, независимых финансовых советниц и других экспертов.

В результате у 30 слушательниц курса сложилось полноценное представление о работе в сфере финансов и вырос уровень собственной финансовой грамотности.

— Девушки из STEM-сообщества очень талантливые и вдохновлённые. Не все они, конечно, пойдут работать в финансово-экономическую отрасль, однако полученные на модуле навыки понадобятся каждой в повседневной жизни – и будущим инженерам, и архитекторам, и программисткам, и другим специалисткам, – отметил инициатор STEM is FEM, основатель венчурной студии Pawa и компании Roosh, Сергей Токарев.

STEM is FEM – социальный образовательный проект, призванный бороться с гендерными предрассудками и вдохновлять украинских школьниц выбирать STEM-специальности.

Организаторы проекта проводят многочисленные бесплатные образовательные мероприятия – учебные модули, вебинары, мастер-классы, встречи с учеными и другие события. Следить за анонсами мероприятий можно на сайте проєкта и на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.