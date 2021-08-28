Мінкульт відмовився закуповувати книгу Ланге для бібліотек через гендерні стереотипи

Міністерство культури України відмовилося від рішення закупити для публічних бібліотек книгу Щоб в 16 не було запізно авторства Марини Ланге.

Таке рішення було прийнято після критики книги у соціальних мережах за просування гендерних стереотипів.

У посібнику мова йде про те, як дитина повинна проживати кожен рік свого життя, проте він насаджує стереотипи, які в сучасному світі не можуть бути застосовані.

Увагу на книгу звернув експерт із гендерної політики й фахівець з комунікацій Українського жіночого фонду Микола Ябченко.

Він розкритикував рішення Мінкульту витратити бюджетні гроші на книгу, яка може в майбутньому спровокувати гендерну дискримінацію відносно дітей.

У своєму повідомленні Ябченко привів цитату з твору Ланге про те, що дівчатка, нібито, мають бути цнотливими і надихати людей зі свого оточення, тоді як хлопчики зобов’язані прагнути до різних досягнень і проявляти мужність та аскетизм.

За словами фахівців, на подібні твори гроші платників податків виділятися не повинні.

У Мінкульті прислухалися до думки Ябченка і визнали, що книзі Ланге заохочує гендерні стереотипи серед дітей.

У зв’язку з цим міністерство подало запит до Українського інституту книги з проханням зупинити закупівлю.