Погода в Украине на текущей неделе, с 31 августа по 3 сентября, будет преимущественно влажной. С четверга значительно похолодает, особенно в ночное время суток.
Во вторник, 31 августа, дожди с грозами ожидаются на юго-западе, в восточных, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. На остальной территории – без осадков.
Самыми жаркими в последний день лета будут Восток и Юг страны. Здесь температура воздуха будет колебаться в диапазоне +28 +31.
В центральных областях +22 +27, в северных – от +20 до +24. На Западе преимущественно +18 +22.
В Киеве без осадков, ночью +14 +16, днем +21 +23.
В среду, 1 сентября, дожди охватят западные области и частично – северные, центральные и южные. Сухо будет только в восточных регионах.
Немного похолодает. На Юге и Востоке +26 +28, в Центре – от +22 до +26.
На Севере Украины +20 +24, на Западе +18 +22.
В столице в первый день осени ожидается дождь, ночью +11 +13, днем – до +23.
В четверг, 2 сентября, зона дождей сместится на восток, при этом в западных областях выглянет долгожданное солнце – только здесь будет без осадков. Во всех регионах заметно снизится температура.
Максимальные +24 градуса синоптики прогнозируют только в восточных областях. На градус ниже в южных регионах.
В Центре +17 +20, в северных областях +14 +18, в западных – преимущественно +14 +17, на Закарпатье – до +19.
В Киеве дождь и гроза, ночью +11 +13, днем +16 +18.
В пятницу, 3 сентября, в Украине будет преимущественно сухая погода, дожди с грозами будут только в Востоке, а также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
В южных областях температура воздуха составит +20 +22, в восточных +16 +19, на остальной территории страны – от +15 до +17.
В Киеве без осадков, ночью +7 +9, днем – до 18 градусов тепла.