Погода в Украине на текущей неделе, с 31 августа по 3 сентября, будет преимущественно влажной. С четверга значительно похолодает, особенно в ночное время суток.

Во вторник, 31 августа, дожди с грозами ожидаются на юго-западе, в восточных, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. На остальной территории – без осадков.

Самыми жаркими в последний день лета будут Восток и Юг страны. Здесь температура воздуха будет колебаться в диапазоне +28 +31.

В центральных областях +22 +27, в северных – от +20 до +24. На Западе преимущественно +18 +22.

В Киеве без осадков, ночью +14 +16, днем +21 +23.

В среду, 1 сентября, дожди охватят западные области и частично – северные, центральные и южные. Сухо будет только в восточных регионах.

Немного похолодает. На Юге и Востоке +26 +28, в Центре – от +22 до +26.

На Севере Украины +20 +24, на Западе +18 +22.

В столице в первый день осени ожидается дождь, ночью +11 +13, днем – до +23.

В четверг, 2 сентября, зона дождей сместится на восток, при этом в западных областях выглянет долгожданное солнце – только здесь будет без осадков. Во всех регионах заметно снизится температура.

Максимальные +24 градуса синоптики прогнозируют только в восточных областях. На градус ниже в южных регионах.

В Центре +17 +20, в северных областях +14 +18, в западных – преимущественно +14 +17, на Закарпатье – до +19.

В Киеве дождь и гроза, ночью +11 +13, днем +16 +18.

В пятницу, 3 сентября, в Украине будет преимущественно сухая погода, дожди с грозами будут только в Востоке, а также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В южных областях температура воздуха составит +20 +22, в восточных +16 +19, на остальной территории страны – от +15 до +17.

В Киеве без осадков, ночью +7 +9, днем – до 18 градусов тепла.