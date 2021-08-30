Погода в Україні поточного тижня, з 31 серпня до 3 вересня, буде переважно вологою. З четверга значно похолодає, особливо в нічний час доби.

У вівторок, 31 серпня, дощі з грозами очікуються на південному заході, в східних, а також Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. На решті території – без опадів.

Найспекотнішими в останній день літа будуть Схід і Південь країни. Тут температура повітря коливатиметься в діапазоні +28 +31.

У центральних областях +22 +27, у північних – від +20 до +24. На Заході переважно +18 +22.

У Києві без опадів, вночі +14 +16, вдень +21 +23.

У середу, 1 вересня, дощі охоплять західні області та частково – північні, центральні і південні. Сухо буде тільки в східних регіонах.

Трохи похолодає. На Півдні і Сході +26 +28, у Центрі – від +22 до +26.

На Півночі України +20 +24, на Заході +18 +22.

У столиці в перший день осені очікується дощ, вночі +11 +13, вдень – до +23.

У четвер, 2 вересня, зона дощів зміститься на схід, водночас у західних областях вигляне довгоочікуване сонце – тільки тут буде без опадів. У всіх регіонах помітно знизиться температура.

Максимальні +24 градуси синоптики прогнозують лише в східних областях. На градус нижче в південних регіонах.

У Центрі +17 +20, у північних областях +14 +18, у західних – переважно +14 +17, на Закарпатті – до +19.

У Києві дощ та гроза, вночі +11 +13, вдень +16 +18.

У п’ятницю, 3 вересня, в Україні переважатиме суха погода, дощі з грозами будуть тільки на Сході, а також у Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

У південних областях температура повітря сянге +20 +22, у східних +16 +19, на решті території країни – від +15 до +17.

У Києві без опадів, вночі +7 +9, вдень – до 18 градусів тепла.