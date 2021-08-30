Министерство образования и науки подготовило письмо-разъяснение о том, каким будет обучение во время карантина, тема первого урока в школах и в чем будет заключаться особенность реформы школьного питания.

Так, в ведомстве отмечают, что учебный год 2021-2022 должен быть организован с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Начнется он в День знаний, 1 сентября, продлится не менее 175 учебных дней и закончится не позднее 1 июля 2022 года.

Структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса будет определять педагогический совет учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

Для этого должны быть учтены возрастные особенности, физическое, психическое и интеллектуальное развитие детей, особенности региона и тому подобное.

В условиях пандемии обучение при необходимости может происходить с использованием технологий дистанционного обучения.

Первый урок в новом учебном году в Минобразования рекомендовали посвятить празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Так, учебные заведения могут приобщить учеников 1-6 классов к интерактивному уроку, трансляция которого начнется 1 сентября в 09.30 на YouTube-канале общественного союза Освитория.

Также 1 сентября вступят в силу обновленные нормы и порядок организации питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха, утверждены постановлением правительства №305.

Изменения в нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха утверждены постановлением Кабмина №786.

С 1 сентября 2021 года до 1 января 2022 года будет действовать гибкий переходный период к новым нормам питания.

Так, до 1 января 2022 года, в случае наличия заключенных до 7 апреля 2021 года договоров на поставку пищевых продуктов или оказание услуг питания, срок действия которых установлен до 31 декабря 2021 года, могут применяться нормы питания, утвержденные постановлением правительства №1591.

Кроме того, Верховной Раде АР Крым, областным (с учетом предложений городских, сельских, поселковых советов), Киевской и Севастопольской городским советам до 1 сентября 2024 года необходимо утвердить планы формирования сети учреждений образования, обеспечивающих получение полного общего среднего образования, с учетом требований Закона относительно лицеев.