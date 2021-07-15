Депутаты Верховной Рады усовершенствовали механизмы формирования сети лицеев для того, чтобы в Украине заработало качественное профильное среднее образование.

Формирование такой сети планировали осуществить до 2024 года, ускорив начало предоставления трехлетнего профильного среднего образования в рамках реформы Новая украинская школа.

Однако 15 июля 334 народных избранника проголосовали за то, чтобы продлить переходный период трансформации сети учреждений образования.

Кроме того, парламентарии уточнили отдельные положения, чтобы усовершенствовать правовое регулирование функционирования лицеев и образовательной терминологии.

В частности, депутаты изменили положение об опорном образовательном учреждении. Оно, кроме того, что должно состоять из филиалов и (или) осуществлять подвоз соискателей образования и педагогов, должно иметь безопасную среду.

Определили члены парламента и правовые основания, чтобы в новом государственном учреждении обучали детей, находящихся на стационарном лечении.

После принятия закона в опорных учреждениях учащиеся смогут получать профильное среднее образование. Раньше речь шла только о начальном и базовом образовании.

Также народные избранники позволили представительным органам общин всех уровней быть учредителями лицеев до срока полноценного запуска трехлетней старшей профильной школы – до 1 сентября 2027 года.