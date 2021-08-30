Міністерство освіти та науки підготувало лист-роз’яснення про те, яким буде навчання під час карантину, тема першого уроку в школах та в чому полягатиме особливість реформи шкільного харчування.

Так, у відомстві наголошують, що навчальний рік 2021-2022 має бути бути організований із неухильним дотриманням протиепідемічних заходів.

Почнеться він у День знань, 1 вересня, триватиме не менше 175 навчальних днів і закінчиться не пізніше 1 липня 2022 року.

Структуру й тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначатиме педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Для цього мають бути враховані вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей, особливості регіону тощо.

В умовах пандемії навчання за потреби може відбуватися з використанням технологій дистанційного навчання.

Перший урок у новому навчальному році у Міносвіти рекомендували присвятити відзначенню 30-ї річниці незалежності України.

Так, заклади освіти можуть долучити учнів 1-6 класів до інтерактивного уроку, трансляція якого розпочнеться 1 вересня о 09.30 на YouTube-каналі громадської спілки Освіторія.

Також 1 вересня набудуть чинності оновлені норми та порядок організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, що затверджені постановою уряду №305.

Зміни до норм харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку затверджені постановою Кабміну №786.

Із 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року діятиме гнучкий перехідний період до нових норм харчування.

Так, до 1 січня 2022 року, в разі наявності укладених до 7 квітня 2021 року договорів на постачання харчових продуктів або надання послуг з харчування, строк дії яких встановлено до 31 грудня 2021 року, можуть застосовуватись норми харчування, затверджені постановою уряду №1591.

Крім того, Верховній Раді АР Крим, обласним (з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад), Київській та Севастопольській міським радам до 1 вересня 2024 року необхідно затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог Закону щодо ліцеїв.