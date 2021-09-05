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Юлія Захарченко |

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу в “диверсії” – Чубаров

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу в “диверсії” – Чубаров

Російські окупанти звинувачують у начебто вчиненні диверсії затриманого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, активістів Ахтемова Азіза та Ахтемова Асана.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, Наріман Джелял відкинув висунуті йому сфабриковані підозри та відмовився брати участь у будь-яких слідчих заходах.

Чубаров наголосив, що дії окупантів – це чергова спробу Кремля дискредитувати представницький орган корінного кримськотатарського народу Меджліс.

Стаття, за якою звинувачують Джеляла, передбачає ув’язнення терміном від 12 до 15 років. На думку Чубарова, таким чином Москва вирішила виконувати показові погрози та розправу щодо учасників Кримської платформи.

6 вересня у Сімферополі відбудуться “судові процеси” щодо визначення запобіжного заходу затриманим Наріману Джелялу, Одаманову Ельдару, Ахтемову Азізу, Ахтемову Асану та Усеїнову Шевкету.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що незаконні затримання кримських татар – це реакція Росії на початок роботи Кримської платформи. Він наголосив, що всіх затриманих мають звільнити.

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Фото: Рефат Чубаров

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