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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Работа школ при карантине: список правил и требований от Минздрава

діти в масках

Во всех школах на время карантина из-за распространения коронавируса будут действовать противоэпидемические ограничения. Министерство здравоохранения обнародовало полный перечень правил и запретов, утвержденных правительственным постановлением от 26 августа.

Ответственность за их выполнение возложена на директоров школ.

Главные требования к организации учебного процесса:

  • Чтобы избежать скопления школьников, их допуск в учебное заведение будет происходить по разработанному графику и маршруту.
  • Входить в школу посторонним, в том числе и родителям, разрешается только в защитной маске после проверки температуры и согласования с руководством учебного заведения.
  • В целом вход в школу возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты. Исключение сделано только для учащихся 1-4 классов.
  • А учителя на уроках должны пользоваться защитными щитками.
  • На всех входах в учреждение должны быть оборудованы места для обработки рук антисептическими средствами.
  • После каждого урока — обязательное проветривание аудитории в течение 10 минут.
  • Если же у школьника обнаружили симптомы ОРВИ, он должен одеть маску, а затем его должны изолировать в специальную комнату, где уже вместе с родителями будет приниматься решение об обращении к врачу.
  • В случае подтверждения коронавируса у одного ученика всех остальных школьников из его группы отправляют на самоизоляцию.

Есть также требования к организации питания школьников, к транспорту, перевозящему детей. Полный текст документа — ниже.

С 1 сентября учебный год в школах начался в обычном режиме, но с соблюдением общих противоэпидемических мероприятий.

В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса обучение в школах будет зависеть от перехода населенного пункта или региона к различным уровням эпидопасности.

Источник: Минздрав

Фото: Unsplash

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