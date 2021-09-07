Робота шкіл під час карантину: перелік правил та вимог від МОЗ

В усіх школах на час карантину через поширення коронавірусу діятимуть протиепідемічні обмеження. Міністерство охорони здоров’я оприлюднило повний перелік правил та заборон, затверджених урядовою постановою від 26 серпня.

Відповідальність за їх виконання покладено на директорів шкіл.

Головні вимоги до організації навчального процесу:

Щоб уникнути скупчення школярів, їх допуск до навчального закладу відбуватиметься за розробленим графіком та маршрутом.

Входити до школи стороннім, зокрема й батькам, дозволяється лише у захисній масці після перевірки температури та узгодження з керівництвом закладу освіти.

Загалом вхід до школи можливий лише за умови використання засобів індивідуального захисту. Виняток зроблено лише для учнів 1-4 класів.

А вчителі на уроках повинні користуватися захисними щитками.

На всіх входах до закладу мають бути обладнані місця для обробки рук антисептичними засобами.

Після кожного уроку – обов’язкове провітрювання аудиторії протягом 10 хвилин.

Якщо ж у школяра виявили симптоми ГРВІ, він повинен одягнути маску, а потім його мають ізолювати до спеціальної кімнати, де вже разом з батьками прийматиметься рішення щодо звернення до лікаря.

У разі підтвердження коронавірусу в одного учня всіх інших школярів з його групи відправляють на самоізоляцію.

Є також вимоги до організації харчування школярів, до транспорту, що перевозить дітей. Повний текст документу – нижче.

З 1 вересня навчальний рік у школах розпочався у звичайному режимі, але з дотриманням загальних протиепідемічних заходів.

У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу навчання у школах залежатиме від переходу населеного пункту чи регіону до різних рівнів епіднбезпеки.