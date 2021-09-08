В Днепре иностранка поселила в квартире теленка и поросенка, чтобы их не съели — ФОТО

В Днепре на улице Жуковского прохожие заметили девушку, которая гуляла по городу с поросенком и теленком. Впоследствии стало известно, что девушка является иностранной гражданкой и зовут ее Алиса.

В какой-то момент теленок оказался один на проезжей части. Люди отвели его на тротуар и привязали к дереву. Теленок был полностью истощен — животное легло на газон и отказывалась вставать.

В Днепре иностранка поселила в квартире теленка и поросенка, чтобы их не съели / 5 фотографий

Люди отказались возвращать животное девушке и вызвали полицию. Впоследствии стало известно, что теленка и поросенка может поместить у себя один из местных приютов, но после согласования с полицией.

Прохожие требовали от правоохранителей, чтобы те забрали животных у девушки, но предпосылок для этого не было.

По словам самой Алисы, она купила животных ради их спасения, чтобы их не убили и не съели. Она утверждала, что поросенок обошелся ей в 20 тыс. грн, а теленок — в 2 тыс. грн. Обоих животных девушка держала в квартире, которую арендовала.

Правоохранители проверили условия, в которых она содержала животных, и выяснили, что поросенок жил в комфорте. В квартире обнаружили мешок корма для свинок, а еще девушка призналась, что иногда баловала его тортами.

Алиса рассказала, что теленка по кличке Cawcar ей сказали кормить только молоком, ведь он маленький.

Девушка согласилась отдать теленка в приют, чтобы о нем заботились профессионалы. А вот свинку — отказалась, добавив, что поросенок с ней счастлив.

Источник: Информатор

Фото: Информатор