В Днепре иностранка поселила в квартире теленка и поросенка, чтобы их не съели — ФОТО

В Днепре на улице Жуковского прохожие заметили девушку, которая гуляла по городу с поросенком и теленком. Впоследствии стало известно, что девушка является иностранной гражданкой и зовут ее Алиса.
В какой-то момент теленок оказался один на проезжей части. Люди отвели его на тротуар и привязали к дереву. Теленок был полностью истощен — животное легло на газон и отказывалась вставать.
Люди отказались возвращать животное девушке и вызвали полицию. Впоследствии стало известно, что теленка и поросенка может поместить у себя один из местных приютов, но после согласования с полицией.
Прохожие требовали от правоохранителей, чтобы те забрали животных у девушки, но предпосылок для этого не было.
По словам самой Алисы, она купила животных ради их спасения, чтобы их не убили и не съели. Она утверждала, что поросенок обошелся ей в 20 тыс. грн, а теленок — в 2 тыс. грн. Обоих животных девушка держала в квартире, которую арендовала.
Правоохранители проверили условия, в которых она содержала животных, и выяснили, что поросенок жил в комфорте. В квартире обнаружили мешок корма для свинок, а еще девушка призналась, что иногда баловала его тортами.
Алиса рассказала, что теленка по кличке Cawcar ей сказали кормить только молоком, ведь он маленький.
Девушка согласилась отдать теленка в приют, чтобы о нем заботились профессионалы. А вот свинку — отказалась, добавив, что поросенок с ней счастлив.
Источник: Информатор
Фото: Информатор