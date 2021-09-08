У Дніпрі іноземка поселила у квартирі теля і порося, щоб їх не з'їли – ФОТО

У Дніпрі на вулиці Жуковського перехожі помітили дівчину, яка гуляла містом із поросям та телям. Згодом стало відомо, що дівчина є іноземною громадянкою і звати її Аліса.

В якийсь момент теля опинилося саме на проїжджій частині. Люди відвели його на тротуар та прив’язали до дерева. Теля було повністю виснажене – тварина лягла на газон і відмовлялася вставати.

У Дніпрі іноземка поселила у квартирі теля і порося, щоб їх не з’їли / 5 фотографий

Люди відмовилися повертати тварину дівчині та викликали поліцію. Згодом стало відомо, що теля та порося може помістити у себе один із місцевих притулків, але після узгодження з поліцією.

Перехожі вимагали від правоохоронців, щоб ті забрали тварин у дівчини, але передумов для цього не було.

За словами самої Аліси, вона придбала тварин заради їхнього порятунку, щоб їх не вбили та не з’їли. Вона стверджувала, що порося обійшлося їй у 20 тис. грн, а теля – у 2 тис. грн. Обох тваринок дівчина тримала у квартирі, яку орендувала.

Правоохоронці перевірили умови, у яких вона тримала тварин, і з’ясували, що порося жило у комфорті. У квартирі виявили мішок корму для свинок, а ще дівчина зізналася, що інколи балувала його тортами.

Аліса розповіла, що теля на прізвисько Cawcar їй сказали годувати лише молоком, адже воно маленьке.

Дівчина погодилася віддати теля до притулку, щоб про нього піклувалися професіонали. А ось свинку – відмовилася, додавши, що порося з нею щасливе.

Джерело: Информатор

Фото: Информатор