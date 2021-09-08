Сейчас Украина готова к отопительному сезону более чем на 80%. Поэтому процесс идет в соответствии с графиками.

В этом во время заседания Кабмина заверил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он напомнил, что местные власти, как и в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон.

Кроме того, органы местного самоуправления теперь ответственны за установление тарифов на тепло и горячую воду.

— Правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго. Нафтогаз предлагает им голубое топливо по цене 7,42 грн за куб. м в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону, — отметил премьер.

Кроме того, Денис Шмыгаль добавил, что по состоянию на 1 сентября уровень наполнения украинских подземных газохранилищ пересек отметку 18 млрд куб. м, что выше, чем среднее значение прошлых лет.

По информации Укртрансгаза, непосредственно к отопительному сезону Украина подойдет с запасами газа 19-20 млрд куб. м, чего хватит для надежного прохождения этого периода.

Накануне главный инженер оператора газохранилищ Украины акционерного общества Укртрансгаз Владимир Рудко также заверил, что в отечественных подземных хранилищах накопили достаточное количество топлива.

Поэтому дефицита газа не будет ни при каких обстоятельствах. При необходимости все 19 млрд куб. м обещают оперативно поднять и доставить потребителям.