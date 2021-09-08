Наразі Україна готова до опалювального сезону на понад 80%. Тому процес йде відповідно до графіків.

У цьому під час засідання Кабміну запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він нагадав, що місцева влада, як і у попередні роки, ухвалюватиме рішення, коли саме стартує опалювальний сезон.

Крім того, органи місцевого самоврядування тепер відповідальні за встановлення тарифів на тепло та гарячу воду.

– Уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго. Нафтогаз пропонує їм блакитне паливо за ціною 7,42 грн за куб. м в межах трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення цього опалювального сезону. Ми за цим уважно стежитимемо у кожному місті й регіоні, – зазначив прем’єр.

Крім того, Денис Шмигаль додав, що станом на 1 вересня рівень наповнення українських підземних газосховищ перетнув позначку 18 млрд куб. м, що вище, аніж середнє значення минулих років.

За інформацією Укртрансгазу, безпосередньо до опалювального сезону Україна підійде з запасами газу 19-20 млрд куб. м, чого вистачить для надійного проходження цього періоду.

Напередодні головний інженер оператора газосховищ України акціонерного товариства Укртрансгаз Володимир Рудко також запевнив, що у вітчизняних підземних газосховищах накопичили достатню кількість палива.

Тому дефіциту газу не буде за жодних обставин. За потреби всі 19 млрд куб. м обіцяють оперативно підняти та доставити споживачам.