Отопительный сезон 2021: хватит ли украинцам газа и сколько он будет стоить

Украина продолжает готовиться к отопительному сезону, наполняя “голубым топливом” свои подземные хранилища.

И хотя в этом сезоне газ в Европе в дефиците и рекордно дорогой, в отечественных подземках накопили достаточное количество топлива, отчитываются газовики.

Именно подземные газохранилища обеспечивают бесперебойность газоснабжения во время морозов. И не только для украинских, но и для европейских потребителей.

— Укртрансгаз, как оператор газохранилищ Украины эксплуатирует 12 подземных хранилищ. Общий объем природного газа, который мы способны хранить в наших хранилищах, составляет около 31 млрд кубов газа, — рассказывает главный инженер оператора газохранилищ Украины — АО Укртрансгаз Владимир Рудка.

Такая емкость делает украинские подземки крупнейшими в Европе и третьими в мире.

Только одно Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище способно вместить более 17 млрд кубов топлива. Это чуть больше половины годовой потребности в газе всей страны. И хотя оно сейчас заполнено не полностью, специалисты уверяют, что на зиму газа хватит.

По состоянию на начало сентября во всех подземках страны в целом накопили 18 млрд кубов. Это меньше, чем в прошлом году, однако больше, чем в период 2013-2018 годов.

Текущий сезон закачки еще не завершился, поэтому в Нафтогазе утверждают, что “голубым топливом” обеспечат всех потребителей, включая население, тепловиков и бизнес.

Газовики собираются подстраховать даже тепловые электростанции, которые в настоящее время столкнулись с острым дефицитом своего основного топлива — угля.

Однако в отечественных хранилищах сохраняется газ не только украинских компаний. Чуть меньше четырех млрд кубов из нынешних 18-ти принадлежат европейским трейдерам.

Как свидетельствует статистика, большинство своих запасов европейцы продают именно на украинском рынке. Поэтому пределы страны они вряд ли покинут.

Поэтому дефицита топлива не будет ни при каких обстоятельствах, успокаивают в операторе газохранилищ. При необходимости, все 19 млрд кубов обещают оперативно поднять и доставить потребителям, а для улучшения работы оборудование газохранилищ сейчас модернизируют.

При этом газ для бытовых потребителей не подорожает даже несмотря на наступление холодов.

Население будет покупать его по фиксированным годовыми ценниками — в пределах 8 грн за куб. Такие цены будут действовать до конца отопительного сезона, а предприятия теплокоммунэнерго смогут покупать газ еще дешевле: по 7,42 грн за куб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.