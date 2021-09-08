Служба безопасности Украины вручила очередное подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета.

Александра Чумака подозревают по ч. 3 ст. 368 о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правоохранители вручили взяточнику подозрение в одной из столичных больниц, куда он приехал с Кропивницкого, будто бы на лечение.

По данным СБУ, у Чумака есть мощные коррупционные связи, которые давали ему возможность свободно себя чувствовать даже будучи под подозрением.

Предыдущее подозрение начальнику также вручила СБУ по этой же статье, однако злоумышленника отпустили судьи просто в зале заседаний.

Сотрудника НАУ и его посредника, который является начальником летного училища ЛА НАУ, подозревают в вымогательстве взятки размером 20$ тыс.

Деньги чиновники требовали у директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией.

Злоумышленник угрожал мужчине, что в случае отказа, он “уничтожит его бизнес”.

Оперативники задержали посредника главного подозреваемого прямо во время получения взятки. Затем он планировал бежать из Кропивницкого в Киев.

Служба безопасности Украины обнародовала видеозапись, на которой видно, как фигуранты встречаются с мужчиной, от которого требовали взятку.

На записях видно, как Александр Чумак договаривается о так называемых откатах с учебных полетов студентов.

Его также не устраивала взятка в гривнах и он требовал принести ему деньги в долларах.

Злоумышленники договариваются о системе откатов с каждого этапа учений студентов и начальник Летной академии признается, что заставляет студентов вносить “дополнительные платежи”.