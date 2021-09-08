Служба безпеки України вручила чергову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету.

Олександра Чумака підозрюють за ч. 3 ст. 368 про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Правоохоронці вручили хабарнику підозру у одній зі столичних лікарень, куди він приїхав із Кропивницького, ніби-то на лікування.

За даними СБУ, у Чумака є потужні корупційні зв’язки, які давали йому змогу вільно себе почувати навіть будучи під підозрою.

Попередню підозру начальнику також вручила СБУ за цією ж статтею, однак зловмисника відпустили судді просто у залі засідань.

Співробітника НАУ та його посередника, який є начальником Льотного училища ЛА НАУ, підозрюють у вимаганні хабара розміром 20 $тис.

Гроші посадовці вимагали у директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією.

Зловмисник погрожував чоловікові, що у разі відмови, він “знищить його бізнес”.

Оперативники затримали посередника головного підозрюваного просто під час одержання хабара. Потім він планував втекти з Кропивницького до Києва.

Служба безпеки України оприлюднила відеозапис, на якому видно, як фігуранти зустрічаються із чоловіком, від якого вимагали хабар.

На записах видно, як Олександр Чумак домовляється про так звані відкати з навчальних польотів студентів.

Його також не влаштовував хабар у гривнях і він вимагав принести йому гроші в доларах.

Зловмисники домовляються про систему відкатів із кожного етапу навчань студентів та начальник Льотної академії зізнається, що змушує студентів вносити “додаткові платежі”.