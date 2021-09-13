Любимая каша украинцев, стратегический продукт нашей страны – гречка — снова на пике обсуждений. Крупа растет в цене! За год стоимость гречки выросла в среднем на 4 грн. И это после радикального подорожания в первой половине прошлого года.

Тогда с 30 грн цена за кило подскочила до 40 грн. А сейчас стоит все 44 грн. Есть, конечно, и дешевле, но она – из России.

Половина самой популярной в Украине крупы едет к нам именно из страны-агрессора. И это, как оказалось, товар самого низкого сорта. Как отличить российскую гречку от украинской? И будет ли снижение цены после сбора осеннего урожая?

Цены гречки в магазинах

Ввиду подорожания гречки многим украинским семьям приходится ограничивать себя в употреблении любимой каши. На прилавках стоят разные ценники. От 30 грн на развес и до 100 грн за 1 кг элитной — импортной.

В магазине я опросила несколько человек. И вот что они говорят:

— Наша украинская гречка должна быть доступна, а получается, что дорогая. Я сейчас гораздо меньше покупаю — только на суп и один раз кашу сварить, и все, — признается киевлянка Елена, многодетная мама.

— Все сейчас дорожает. Гречку моя семья очень любит, но по кошельку цена бьет сильно, особенно пожилым людям, таким как я, — рассказывает киевлянка Галина Николаевна, пенсионерка.

Откуда в Украину импортируют гречку

— Людям приходится покупать самую дешевую гречку — от 30 грн за кило. Такая к нам едет из России. 50% крупы, которую вы видите на прилавках — именно из страны-агрессора. Однако на упаковке букв РФ вы не найдете, везде – Казахстан, — подчеркивает и.о. директора Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Юридически это из Казахстана, а фактически это российская гречка. Основная масса российской гречихи выращивается на Алтае. Им удобно. Переехали границу, поменяли бирочки на мешках и поехали в Украину.

Украина вынуждена импортировать гречку, потому что произведенной у нас на внутренние нужды не хватает. Цены высокие, поскольку дефицит. Аграрии не хотят ее выращивать.

Почему в Украине не хотят выращивать гречку

Аренда земли дорогая, затраты большие, урожая мало – невыгодно, поясняет заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

— Последние годы посевы гречихи снизились из-за того, что экономика производства была не очень привлекательна. В этом году было посеяно 80 тыс. га. Для того, чтобы обеспечить собственный рынок продуктом, нам необходимо иметь посевов хотя бы от 100 тыс. га. Гречиху выращивают только фанаты, — отмечает Тарас Высоцкий.

Сами же фермеры говорят, что засевать поля гречихой сейчас невыгодно. Посеешь много — подешевеет настолько, что ее выращивание становится нерентабельным. Тогда на следующий год сеют меньше — цена взлетает. А в этом году добавились еще и погодные условия, указывает аграрий Николай Малиенко.

— У нас в этом году был град: из 120 га гречихи, которая была посеяна, остался только этот клочок 40 га, остальное пришлось пересеять, — констатирует Малиенко.

Какую гречку выбрать

Хоть украинская гречка и дороже казахской, то есть российской, но именно ее советует употреблять в пищу шеф-повар Юля Кушнир. Она сравнила три вида гречневой крупы.

Дешевую импортную за 32 грн, украинскую за 42 грн и элитную импортную за 80 грн. Сперва рассматривает самую дешевую — из России. Она грязная: много мусора, остатки от стеблей, пережжена, то есть будет горчить.

Вторая подопытная — элитная по 80 грн. Внешне она чище и не такая подгорелая, как предшественница, говорит шеф-повар. В общем нормальная, мусора нет. И вот наша украинская гречка — где-то попадаются мелкие стебельки, но это нормально.

Элитная за 80 грн и украинская за 42 грн по вкусовым качествам будут одинаковы. То есть лучшей по соотношению цена-качество оказалась наша украинская гречка.

Ее цена на рынке — от 40 до 60 грн. Чтобы она дольше хранилась у вас дома, перекладывайте крупу в стеклянные контейнеры или обычные трехлитровые банки.

Цена может измениться, когда аграрии завершат сбор урожая и новая крупа появится на полках магазинов.