В Украине подорожал борщевой набор: как изменились цены на продукты

Стоимость борщевого набора в Украине снова выросла. Среди овощей, которые подорожали больше всего, — лук, капуста и свекла.

Так, год назад тот же лук в оптовой закупке стоил вдвое дешевле. Между тем стоимость свеклы и капусты выросла на 20 и 30% соответственно.

Руководитель проекта АПК-Информ: Овощи и фрукты Александр Хорев объясняет, что результатом роста цен на ряд овощей борщевого набора является меньшее предложение продукции на рынке из-за меньшего урожая, собранного фермерами, а также погодные условия.

И вообще климат сейчас такой, что провоцирует на востоке и юге засуху. Поэтому площади выращивания овощей немного уменьшились.

Со своей стороны вице-президент Национальной академии аграрных наук Ануш Балян добавляет: уменьшение посевных площадей происходит из-за того, что крупные хозяйства не хотят выращивать овощи, поскольку это очень затратно.

Также среди лидеров подорожания оказались подсолнечное масло и сахар. Цены на них выросли вдвое (на масло с 35 до почти 65 грн/л).

Эксперты говорят: стоимость этих продуктов растет и в мире, но в Украине — слишком быстро. Одна из причин подорожания сахара — невысокий прошлогодний урожай. А вот подсолнечного масла выработали достаточно. Но более 90%, как всегда, пошло на экспорт за границу, где наше масло стоит в разы дешевле.

Среди причин ценовой разницы называют налог на добавленную стоимость — 5% за границей против украинских 20%, а также высокую конкурентность и государственную поддержку аграрного сектора.

Впрочем, эксперты добавляют, что говорить о дальнейшем подорожании овощей из борщевого набора в Украине пока рано. Ведь собирать урожай некоторых культур закончат лишь в начале ноября.