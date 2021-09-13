Улюблена каша українців, стратегічний продукт нашої країни – гречка – знову на піку обговорень. Крупа зростає в ціні! За рік вартість гречки зросла в середньому на 4 грн. І це після радикального здорожчання у першій половині минулого року.

Тоді з 30 грн ціна за кіло підскочила до 40 грн. А нині коштує всі 44. Є, звісно, й дешевша, але вона – із Росії.

Половина найпопулярнішої в Україні крупи їде до нас саме із країни-агресора. І це, як виявилося, товар найнижчого ґатунку. Як відрізнити російську гречку від української? І чи відбудеться зниження ціни після збору осіннього врожаю?

Ціни гречки в магазинах

Через подорожчання гречки багатьом українським родинам доводиться обмежувати себе у вживанні улюбленої каші. На прилавках стоять різні цінники. Від 30 грн на вагу і до 100 грн за 1 кг елітної – імпортної.

У магазині я опитала декількох людей. І ось що вони говорять:

– Наша українська гречка має бути доступна, а виходить, що дорога. Я зараз набагато менше купую – тільки на суп і один раз кашу зварити, та й все, – визнає киянка Олена, багатодітна мама.

– Все зараз дорожчає. Гречку моя родина дуже любить, але по гаманцю ціна б’є сильно, особливо літнім людям, таким як я, – розповідає киянка Галина Миколаївна, пенсіонерка.

Звідки в Україну імпортують гречку

– Людям доводиться купувати найдешевшу гречку – від 30 грн за кіло. Така до нас їде із Росії. 50% крупи, яку ви бачите на прилавках – саме із країни-агресора. Проте на упакуванні літер РФ ви не знайдете, всюди – Казахстан, – наголошує в.о. директора Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

Юридично це із Казахстану, а фактично – гречка російська. Основна маса російської гречки вирощується на Алтаї. Їм зручно. Переїхали кордон, поміняли бірки на мішках і поїхали в Україну.

Україна змушена імпортувати гречку, бо виробленої у нас на внутрішні потреби не вистачає. Ціни високі, оскільки дефіцит. Аграрії не хочуть її вирощувати.

Чому в Україні не хочуть вирощувати гречку

Оренда землі дорога, затрати великі, врожаю мало – невигідно, пояснює заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

– Останніми роками посіви гречки знизилися, тому що економіка виробництва була не надто приваблива. Цього року було посіяно 80 тис. га. Для того, щоб забезпечити власний ринок продуктом, нам необхідно мати посівів хоча б від 100 тис. га. Гречку вирощують тільки фанати, – зазначає Тарас Висоцький.

Самі ж фермери кажуть, що засівати поля гречкою нині невигідно. Посієш багато – подешевшає настільки, що її вирощування стане нерентабельним. Наступного року сіють менше – ціна злітає. А цьогоріч додалися ще й погодні умови, зауважує аграрій Микола Малієнко.

– У нас цього року був град: із 120 га гречки, яка була посіяна, залишився тільки цей клаптик 40 га, решту довелося пересіяти, – констатує Малієнко.

Яку гречку обрати

Хоча українська гречка і дорожча за казахську, себто російську, саме її радить вживати шеф-кухар Юля Кушнір. Вона порівняла три види гречаної крупи.

Дешеву імпортну за 32 грн, українську за 42 грн та елітну імпортну за 80 грн. Спершу роздивляється найдешевшу – із Росії. Вона найбрудніша: багато сміття, залишки від стебл, перепалена, тобто, буде гірчити.

Друга піддослідна – елітна за 80 грн. Зовні вона чистіша та не така підгоріла, як попередниця, говорить шеф-кухар. Загалом нормальна, сміття немає. І ось наша українська гречка – десь трапляються мілкі стебельця, але це нормально.

Елітна за 80 грн і українська за 42 грн за смаковими якостями будуть однаковими. Тобто найкращою за співвідношенням ціна-якість виявилася українська гречка.

Її ціна на ринку – від 40 до 60 грн. Аби вона довше зберігалася у вас вдома, перекладайте крупу до скляних контейнерів або у звичайні трилітрові банки.

Змінитися ціна може, коли аграрії завершать збір цьогорічного врожаю і нова крупа з’явиться на полицях магазинів.