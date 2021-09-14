Кабинет министров принял изменения в постановление №1236 и установил новые карантинные ограничения. Постановление вступает в силу через семь дней с момента опубликования.

В частности, принятые изменения предусматривают, что Covid-сертификат (желтый или зеленый) будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от коронавируса. В так называемом желтом сертификате будет информация о первой прививке, а в зеленом — о полном курсе.

Теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с желтыми или зелеными Covid-сертификатами.

Кроме того, ограничения желтого уровня эпидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый Covid-сертификат.

Но окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В то же время в случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют зеленый Covid-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться, если у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов будет зеленый Covid-сертификат.

Наличие у граждан, пересекающих границу Украины и прибывающих с временно оккупированных территорий, желтого или зеленого Covid-сертификата освобождает их от самоизоляции.