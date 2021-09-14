Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження. Постанова набирає чинності через сім днів з моменту публікації.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що Covid-сертифікат (жовтий або зелений) міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від коронавірусу. У так званому жовтому сертифікаті буде інформація про перше щеплення, а в зеленому – про повний курс.

Тепер у разі запровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з жовтими чи зеленими Covid-сертифікатами.

Крім того, обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть жовтий або зелений Covid-сертифікат.

Але кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись усіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Водночас у разі запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають зелений Covid-сертифікат.

Крім того, чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться, якщо у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів буде зелений Covid-сертифікат.

Наявність у громадян, які перетинають кордон України і прибувають з тимчасово окупованих територій, жовтого або зеленого Covid-сертифікату звільняє їх від самоізоляції.