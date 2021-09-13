Откаты на закупках ноутбуков для учителей: все тендеры пройдут проверку

Министерство цифровой трансформации, Минобразования и СБУ заподозрили коррупционный сговор на 300 млн грн во время тендеров на закупку ноутбуков для учителей, на которые выделено почти 1 млрд государственных гривен.

Об этом заявил на брифинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, мошенники, представляясь представителями Кабмина, начали договариваться о распределении между регионами победителей закупок с последующим получением так называемых откатов.

Общими усилиями удалось предотвратить аферу на сумму 300 млн грн, поэтому сейчас все тендеры проходят проверку. Экспертиза продлится в течение недели, но все тендеры остаются активными.

— Мы не дадим ни одному чиновнику и их сообщникам наживаться на государственных средствах, выделенных на помощь нашим школам. Я лично и вся команда Минцифры будут отслеживать и пресекать все подобные случаи, — отметил Федоров.

Он призвал не доверять подозрительным лицам и проверять информацию на официальных ресурсах, а в случае вымогательства взятки обращаться в правоохранительные органы.

— Мы получили информацию о намерениях организовать большую коррупционную схему, в которой злоумышленники действовали под видом представителей правительства. СБУ раскрыла все детали схемы. Вместе с Минцифрой и Минобразования мы провели совещание, на которое пригласили участников рынка — это около 30 компаний, — и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно, — рассказал в. и. о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Кабинет министров в этом году планирует обеспечить ноутбуками более 60 тыс. учителей, на это в бюджете предусмотрели 980 млн грн. Стоимость одного ноутбука — 20 тыс. грн.

Благодаря этой субвенции учителя смогут сделать процесс обучения более современным и доступным.