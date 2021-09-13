Відкати на закупівлі ноутбуків для вчителів: усі тендери пройдуть перевірку

Міністерство цифрової трансформації, Міносвіти та СБУ запідозрили корупційну змову на 300 млн грн під час тендерів на закупівлю ноутбуків для вчителів, на які виділено майже 1 млн державних гривень.

Про це заявив на брифінгу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, шахраї, називаючись представниками Кабміну, почали домовлятися про розподіл між регіонами переможців закупівель із подальшим отриманням так званих відкатів.

Спільними зусиллями вдалося попередити аферу на суму 300 млн грн, тому зараз всі тендери проходять перевірку. Експертиза триватиме протягом тижня, але всі тендери залишаються активними.

– Ми не дамо жодному чиновнику та їхнім спільникам наживатися на державних коштах, які виділені на допомогу нашим школам. Я особисто та вся команда Мінцифри будемо відстежувати та припиняти всі подібні випадки, – наголосив Федоров.

Він закликав не довіряти підозрілим особам та перевіряти інформацію на офіційних ресурсах, а у разі вимагання хабара звертатися до правоохоронних органів.

– Ми отримали інформацію про наміри організувати велику корупційну схему, в якій зловмисники діяли під виглядом представників уряду. СБУ розкрила всі деталі схеми. Разом із Мінцифрою та Міносвіти ми провели нараду, на яку запросили учасників ринку – це близько 30 компаній, – і сказали фірмам відмовитися від злочинних планів, поки не пізно, – розповів т.в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Кабінет міністрів цьогоріч планує забезпечити ноутбуками понад 60 тис. вчителів, на це в бюджеті передбачили 980 млн грн. Вартість одного ноутбука – 20 тис. грн.

Завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним.