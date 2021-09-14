Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что во время возможного последующего локдауна работу общественного транспорта прекращать не планируется.

Об этом премьер заявил во время пресс-конференции 14 сентября.

— Закрывать (общественный транспорт, — Ред.) на данный момент мы не планируем. Адаптивный карантин остается адаптивным таким, как он и был, — подчеркнул Шмыгаль

Политик подчеркнул, что коллективы перевозчиков должны выполнять те же требования по вакцинации от коронавируса, что и другие субъекты хозяйствования.

Для пассажиров, по словам Шмыгаля, продолжат действовать масочный режим и соблюдение социальной дистанции, а справки о вакцинации требовать не будут.

— В общественном транспорте требовать сертификаты нецелесообразно, — сказал премьер-министр.

Новые карантинные ограничения

В понедельник, 13 сентября, Кабмин внес изменения в постановление №1236, которое устанавливает новые карантинные ограничения на территории Украины.

Разделение на зоны остается, а главным отличием от предыдущих ограничений являются привилегии для вакцинированных граждан и две разновидности Covid-сертификатов.

Какие ограничения установил Кабмин и какие разновидности Covid-сертификатов существуют, читайте в материале Фактов ICTV.