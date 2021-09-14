Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що під час можливого наступного локдауну роботу громадського транспорту припиняти не планується.

Про це прем’єр заявив під час прес-конференції 14 вересня.

– Закривати (громадський транспорт – Ред.) на даний момент ми не плануємо. Адаптивний карантин залишається адаптивним таким, як він і був, – наголосив Шмигаль

Політик наголосив, що колективи перевізників мають виконувати ті самі вимоги щодо вакцинації від коронавірусу, як і інші суб’єкти господарювання.

Для пасажирів, за словами Шмигаля, продовжать діяти масковий режим і дотримання соціальної дистанції, а довідки про вакцинацію вимагати не будуть.

– У громадському транспорті вимагати сертифікати недоцільно, – сказав прем’єр-міністр.

Нові карантинні обмеження

У понеділок, 13 вересня, Кабмін вніс зміни до постанови №1236, яка встановлює нові карантинні обмеження на території України.

Поділ на зони залишається, а головною відмінністю від попередніх обмежень є привілеї для вакцинованих громадян та два різновиди Covid-сертифікатів.

Які обмеження встановив Кабмін та які різновиди Covid-сертифікатів існують, читайте в матеріалі Фактів ICTV.