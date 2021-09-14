В Деснянском районе Киева в эти дни проводят масштабный демонтаж МАФов возле рынка Юность.

Как объяснили в Киевской городской госадминистрации, речь идет о сносе незаконно установленных временных сооружений: таких уже демонтировано более 60.

Демонтаж, в частности, происходит на земельном участке, принадлежащем Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. В КГГА настаивают: торговые объекты размещались на этой земле без разрешительных документов и, следовательно, действовали незаконно.

В комментарии Фактам ICTV первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба сообщил, что демонтаж проводят на пяти локациях вокруг рынка Юность.

– Освобождаются от незаконных временных сооружений пять локаций вокруг рынка, одна из них – возле больницы скорой помощи. Работы продолжаются на локациях рядом с рынком: район улиц Братиславская и Миропольская, — рассказал Кулеба.

Демонтажные работы у рынка начались 30 августа. В КГГА уверяют, что заранее предупредили владельцев нелегальных МАФов, чтобы те смогли вывезти товар, мебель и торговое оборудование.

Снос временных сооружений осуществляют пять демонтажных бригад предприятия Киевблагоустройство: задействовано 30 специалистов и крупногабаритная техника.

Длина отдельных МАФов достигает 50 м. Конструкции, которые невозможно разобрать на месте, транспортируют на площадки для временного хранения.

Киевские власти планируют освободить около 3 тыс. кв. м коммунальной земли, принадлежащей больнице, после чего там благоустроят территорию и высадят деревья. На демонтаж нелегальных сооружений понадобится до двух недель.

С территории проведения демонтажных работ уже вывезли 40 грузовиков мусора.

Весь процесс происходит в присутствии сотрудников полиции.

В Киеве проводят масштабный демонтаж МАФов возле рынка Юность: что известно / 3 фотографии

Юность – это большой строительный рынок, расположенный на Лесном массиве в столице (Левый берег Днепра). Рынок открыли в 1971 году. Сначала он назывался Лесной, а впоследствии получил нынешнее название.

1 сентября этого года на рынке произошел незначительный пожар. Подобные инциденты неоднократно случались на Юности и в предыдущие годы.

Фото: Владислав Трубицын