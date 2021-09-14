У Деснянському районі Києва цими днями проводять масштабний демонтаж МАФів біля ринку Юність.

Як пояснили в Київській міській держадміністрації, йдеться про знесення незаконно встановлених тимчасових споруд: таких уже демонтовано понад 60.

Демонтаж, зокрема, відбувається на земельній ділянці, що належить Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. У КМДА наполягають: торговельні об’єкти розміщувалися на цій землі без дозвільних документів, а отже діяли незаконно.

У коментарі Фактам ICTV перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба поінформував, що демонтаж проводять на 5 локаціях навколо ринку Юність.

– Звільняються від незаконних тимчасових споруд 5 локацій навколо ринку, одна з них – біля лікарні швидкої допомоги. Роботи тривають на локаціях поруч із ринком: район вулиць Братиславська та Миропільська, – розповів Кулеба.

Демонтажні роботи біля ринку розпочалися 30 серпня. У КМДА запевняють, що заздалегідь попередили власників нелегальних МАФів, аби ті змогли вивезти товар, меблі та торговельне обладнання.

Знесення тимчасових споруд здійснюють п’ять демонтажних бригад підприємства Київблагоустрій: задіяно 30 фахівців та великогабаритна техніка.

Довжина окремих МАФів досягає 50 метрів. Конструкції, які неможливо розібрати на місці, – транспортують на майданчики для тимчасового зберігання.

Київська влада планує звільнити близько трьох тисяч квадратних метрів комунальної землі, що належить лікарні, після чого там впорядкують територію та висадять дерева. На демонтаж нелегальних споруд знадобиться до двох тижнів.

З території проведення демонтажних робіт уже вивезли 40 вантажівок сміття.

Увесь процес відбувається за присутності співробітників поліції.

У Києві проводять масштабний демонтаж МАФів біля ринку Юність: що відомо / 3 фотографии

Юність – це великий будівельний ринок, що знаходиться на Лісовому масиві в столиці (лівий берег Дніпра). Ринок відкрили у 1971 році. Спочатку він називався Лісовий, а згодом отримав нинішню назву.

1 вересня цього року на ринку сталася незначна пожежа. Подібні інциденти неодноразово траплялися на Юності і в попередні роки.

Фото: Владислав Трубіцин