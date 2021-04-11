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Факты / Украина
Марія Степанюк |

В центре Киева снесли исторический особняк купца Уткина, которому 120 лет

В центре Киева снесли очередное историческое здание. Доходный дом Уткина, который был возведен в XIX веке, начали демонтировать накануне.

будинок купця Івана Уткіна 1905 року

Здание расположено возле железнодорожного вокзала на улице Симона Петлюры, 29.

Это было единственное дореволюционное здание квартала между Жилянской, Льва Толстого, Петлюры и рекой Лыбидь.

Охранного статуса дом не имел, однако сохранился в прекрасном состоянии. Его начали демонтировать 20 марта, тогда вынули оконные рамы.

Сейчас здесь работает строительная техника.

  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
  • В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО
В центре Киева снесли исторический особняк купца Уткина, которому 120 лет / 6 фотографий

По разным данным здесь планируют построить 26-этажный ЖК Апарт-отель Times.

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Имение Ивана Уткина

Автором проекта имения был украинский архитектор Александр Вербицкий. Домом владел купец второй гильдии Иван Яковлевич Уткин, который занимался продажей масляных красок.

Усадьба была в его собственности длительное время с 1899 до как минимум 1914 года. Имение было выполнено в стиле неоренессанс.

Со временем фасад здания утратил много декоративных элементов: вазы на аттиках, лепные картуши, украшавшие простенки между окнами второго этажа.

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