В Киеве снесли 120-летний особняк купца Уткина — ВИДЕО, ФОТО

В центре Киева снесли очередное историческое здание. Доходный дом Уткина, который был возведен в XIX веке, начали демонтировать накануне.

Здание расположено возле железнодорожного вокзала на улице Симона Петлюры, 29.

Это было единственное дореволюционное здание квартала между Жилянской, Льва Толстого, Петлюры и рекой Лыбидь.

Охранного статуса дом не имел, однако сохранился в прекрасном состоянии. Его начали демонтировать 20 марта, тогда вынули оконные рамы.

Сейчас здесь работает строительная техника.























В центре Киева снесли исторический особняк купца Уткина, которому 120 лет / 6 фотографий

По разным данным здесь планируют построить 26-этажный ЖК Апарт-отель Times.

Имение Ивана Уткина

Автором проекта имения был украинский архитектор Александр Вербицкий. Домом владел купец второй гильдии Иван Яковлевич Уткин, который занимался продажей масляных красок.

Усадьба была в его собственности длительное время с 1899 до как минимум 1914 года. Имение было выполнено в стиле неоренессанс.

Со временем фасад здания утратил много декоративных элементов: вазы на аттиках, лепные картуши, украшавшие простенки между окнами второго этажа.