Метро и наземный транспорт Киева изменит движение на выходные

В выходные из-за проведения массовых мероприятий в центре Киева общественный транспорт столицы с 18.00 субботы, 18 сентября, и до их окончания в воскресенье, 19 сентября, будет курсировать по измененному графику и маршрутам.

В частности, 19 сентября с начала работы и до завершения мероприятий на вход и выход будут закрыты станции метрополитена Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта и Театральная. То есть поезда не будут останавливаться на этих станциях.

Для перехода на линию будет работать только Театральная.

Как будет курсировать наземный транспорт — маршруты:

троллейбусы №5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н — от улиц Белицкой, Чернобыльской, Смелянского, площади Космонавтов, проспекта Леся Курбаса до бульвара Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее — Леонтовича — Богдана Хмельницкого — Пирогова — бульвар Тараса Шевченко, дальше собственной трассой;

автобус №20 — от массива Корчеватое до улицы Большой Васильковской по собственному маршруту, далее — ул. Саксаганского — ул. Антоновича, далее в направлении Корчеватого по собственному маршруту;

автобус №24 — на участках от Национально музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона Динамо и от железнодорожного вокзала Центральный до метро Университет;

автобус №114 — на участках от ул. Милославской до стадиона Динамо и от железнодорожного вокзала до метро Университет;

автобус №118 — от станции метро Черниговская до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее — ул. Эспланадная — ул. Саксаганского — проспект Победы — ул. Борщаговская — ул. Академика Янгеля — метро Политехнический институт — проспект Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Шота Руставели — ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту.

Изменено движение и автобусных маршрутов №189, 231, 429, 433 и 545.