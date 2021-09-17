Метро та наземний транспорт Києва змінить рух у вихідні

У вихідні через проведення масових заходів у центрі Києва громадський транспорт столиці з 18.00 суботи, 18 вересня, і до їхнього закінчення у неділю, 19 вересня, курсуватиме за зміненим графіком та маршрутами.

Зокрема, 19 вересня з початку роботи і до завершення заходів на вхід та вихід будуть зачинені станції метрополітену Площа Льва Толстого, Палац Спорту та Театральна. Тобто поїзди не зупинятимуться на цих станціях.

Для переходу на лінію працюватиме лише Театральна.

Як курсуватиме наземний транспорт – маршрути:

тролейбуси №5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н – від вулиць Білицької, Чорнобильської, Смілянської, площі Космонавтів, проспекту Леся Курбаса до бульвара Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі – Леонтовича –Богдана Хмельницького – Пирогова – бульвар Тараса Шевченка, далі за власною трасою;

автобус №20 – від масиву Корчувате до вулиці Великої Васильківської за власним маршрутом, далі – вул. Саксаганського – вул. Антоновича, далі у напрямку Корчуватого за власним маршрутом;

автобус №24 – на ділянках від Національно музею історії України у Другій світовій війні до стадіону Динамо та від залізничного вокзалу Центральний до метро Університет;

автобус №114 – на ділянках від вул. Милославської до стадіону Динамо та від залізничного вокзалу до метро Університет;

автобус №118 – від станції метро Чернігівська до вул. Басейної за власним маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – проспект Перемоги – вул. Борщагівська – вул. Академіка Янгеля – метро Політехнічний інститут – проспект Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна, далі за власним маршрутом.

Змінено рух і автобусних маршрутів №189, 231, 429, 433 та 545.