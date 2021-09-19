Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

6 тыс. военных из 15 стран: в Украине проведут учения Rapid Trident-2021

6 тыс. военных из 15 стран: в Украине проведут учения Rapid Trident-2021

В понедельник, 20 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности стартуют масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Rapid Trident-2021: в Украине проведут масштабные военные учения

По данным ВСУ, в учениях примут участие около 6 тыс. военнослужащих из 15 стран. Механизированные, танковые и артиллерийские подразделения ВСУ Украины будут тренироваться вести активную оборону и отработают тактику наступательных действий.

От Украины в учениях примут участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы и Военной службы правопорядка.

В ВСУ Украины отметили, что сейчас идут последние мероприятия для начала тренировок военнослужащих. К проведению учений готовы иностранные партнеры, среди которых — военные 81st Stryker Brigade Combat Team.

Учения Rapid Trident-2021 пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 20 сентября до 1 октября 2021 года.

Читайте
На Киевщине пройдут военные учения: могут ограничить движение и проверять документы

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка