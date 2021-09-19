Rapid Trident-2021: в Украине проведут масштабные военные учения

В понедельник, 20 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности стартуют масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным ВСУ, в учениях примут участие около 6 тыс. военнослужащих из 15 стран. Механизированные, танковые и артиллерийские подразделения ВСУ Украины будут тренироваться вести активную оборону и отработают тактику наступательных действий.

От Украины в учениях примут участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы и Военной службы правопорядка.

В ВСУ Украины отметили, что сейчас идут последние мероприятия для начала тренировок военнослужащих. К проведению учений готовы иностранные партнеры, среди которых — военные 81st Stryker Brigade Combat Team.

Учения Rapid Trident-2021 пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 20 сентября до 1 октября 2021 года.

Фото: Сухопутные войска ВСУ