Rapid Trident-2021: в Україні проведуть масштабні військові навчання

У понеділок, 20 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки стартують масштабні українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними ЗСУ, у навчаннях візьмуть участь близько 6 тис. військовослужбовців з 15 країн. Механізовані, танкові та артилерійські підрозділи ЗСУ України тренуватимуться вести активну оборону та відпрацюють тактику наступальних дій.

Від України у навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби та Військової служби правопорядку.

У ЗСУ України наголосили, що наразі тривають останні заходи для початку тренувань військовослужбовців. До проведення навчань готові іноземці партнери, серед яких – військові 81st Stryker Brigade Combat Team.

Навчання Rapid Trident-2021 триватимуть на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки з 20 вересня до 1 жовтня 2021 року.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ