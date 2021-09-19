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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

6 тис. військових з 15 країн: в Україні проведуть навчання Rapid Trident-2021

6 тис. військових з 15 країн: в Україні проведуть навчання Rapid Trident-2021

У понеділок, 20 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки стартують масштабні українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Rapid Trident-2021: в Україні проведуть масштабні військові навчання

За даними ЗСУ, у навчаннях візьмуть участь близько 6 тис. військовослужбовців з 15 країн. Механізовані, танкові та артилерійські підрозділи ЗСУ України тренуватимуться вести активну оборону та відпрацюють тактику наступальних дій.

Від України у навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби та Військової служби правопорядку.

У ЗСУ України наголосили, що наразі тривають останні заходи для початку тренувань військовослужбовців. До проведення навчань готові іноземці партнери, серед яких – військові 81st Stryker Brigade Combat Team.

Навчання Rapid Trident-2021 триватимуть на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки з 20 вересня до 1 жовтня 2021 року.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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