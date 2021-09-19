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Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

Из-за Марша Равенства в Киеве перекрыли некоторые станции метро

Метро у Києві

В воскресенье, 19 сентября, в центре Киева из-за Марша Равенства перекрыли некоторые станции метрополитена.

В частности, до завершения мероприятий на вход и выход закрыли станции метрополитена Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта и Театральная. То есть поезда не могли останавливаться на этих станциях.

В частности, Дворец спорта поезда метрополитена проезжали без остановки, в вестибюле станции было отключено освещение.

Для перехода на линию оставили работать только Театральную.

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