У неділю, 19 вересня, в центрі Києва через Марш Рівності перекрили деякі станції метрополітену.

Зокрема, до завершення заходів на вхід та вихід зачинили станції метрополітену Площа Льва Толстого, Палац Спорту та Театральна. Тобто поїзди не могли зупинятися на цих станціях.

Зокрема, Палац спорту поїзди метрополітену проїжджали без зупинки, у вестибюлі станції було відключено освітлення.

Для переходу на лінію залишили працювати лише Театральну.

Марш Рівності в Києві сьогодні стартував об 11:00.

Учасники заходу вирушили ходою центральними вулицями Києва. Вони скандували: Свобода – це наша врода, Традиція України – в свободі і родині, Права людини понад усе тощо.

Марш проходить під гаслом Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я.

Головна тематика КиївПрайду цього року: Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки.

Цього року було випущено маніфест Маршу рівності, який містить перелік вимог до чинної влади. Серед них – ухвалення законопроекту № 5488 щодо боротьби з дискримінацією та відповідальності за злочини, спровоковані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості.