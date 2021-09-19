В воскресенье, 19 сентября, в центре Киева проходит Марш Равенства 2021 – шествие в поддержку прав ЛГБТ-сообщества.

Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек.

Марш традиционно охраняют правоохранители, чтобы предотвратить провокации.

Что известно о нынешнем Марше Равенства, мерах безопасности и ограничениях в движении транспорта – читайте в материале.

Что известно о мероприятии и требованиях участников?

Колонны Марша равенства формировали в центре Киева до 11:00.

Присоединиться к колоннам можно было в двух точках: на пересечении улиц Николая Лысенко и Богдана Хмельницкого, возле Театра Оперы и балета; с улицы Владимирской, со стороны станции метро Золотые ворота.

В 11:00 участники мероприятия отправились шествием по улицам Киева. Они скандируют: Свобода – это наша красота, Традиция Украина – в свободе и семье, Права человека превыше всего и тому подобное.

Марш проходит под лозунгом Бок о бок на защиту равноправия.

Главная тематика КиевПрайда этого года: Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности.

Участники мероприятия требуют введения в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ+. В частности, речь идет об имплементации законопроекта №5488 о наказании за подобные криминальные действия.

В этом году был выпущен манифест Марша равенства, который содержит перечень требований к действующей власти. Манифест подписал ряд общественных организаций, которые поддерживают равные права для представителей ЛГБТ-сообщества.

Манифест в общем содержит 8 требований к власти и обществу:

1. Принять на осенней сессии Верховной Рады Украины правительственный законопроект № 5488 о борьбе с дискриминацией и ответственности за преступления, спровоцированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.

2. Реформировать правоохранительную систему, в частности полицию, прокуратуру и суды, чтобы эти органы расследовали преступления, мотивированные нетерпимостью.

3. На законодательном уровне найти возможности для предупреждения призывов к дискриминации и насилию в адрес ЛГБТ-сообщества в публичном пространстве.

4. Активизировать усилия для официального признания в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола.

5. Рассмотреть возможность создания центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься семейной, демографической и миграционной политикой.

6. Признать факторы СОГИ (сексуальной ориентации и гендерной идентичности) возможными основаниями для совершения домашнего насилия (для противодействия таким проявлениям).

7. Реагировать на случаи буллинга в учебных заведениях на основании факторов СОГИ, внести соответствующие изменения в законодательство об образовании.

8. Повысить в системе здравоохранения внимание к благополучию ЛГБТ-сообщества, психическому, сексуальному и репродуктивному здоровью его представителей.

Меры безопасности

Участникам Марша равенства заранее рекомендовали взять с собой документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать карантинные мероприятия (в частности масочный режим).

Детям до 16 лет рекомендовали приходить на Марш в сопровождении родителей или опекунов. В случае посещения мероприятия с детьми было рекомендовано взять свидетельство о рождении или другой документ.

Из-за Марша Равенства в Киеве полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины были переведены на усиленный вариант несения службы. Правоохранителей проинструктировали относительно действий в случае выявления нарушений или провокаций.

Движение транспорта

Из-за проведения массовых мероприятий в центре Киева общественный транспорт столицы в воскресенье, 19 сентября, будет курсировать по измененному графику и маршрутам.

В частности, 19 сентября с начала работы и до завершения мероприятий на вход и выход закрыты станции метрополитена Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта и Театральная. То есть поезда не будут останавливаться на этих станциях.

Для перехода на линию будет работать только Театральная.

Из-за Марша Равенства и других мероприятий в столице было перекрыто движение автотранспорта на следующих улицах: Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – Терещенковская – Льва Толстого – площадь Льва Толстого.

В частности, речь идет об ограничении на частях улиц, прилегающих к маршруту:

• Владимирская (до улицы Богдана Хмельницкого);

• Богдана Хмельницкого (от улицы Ивана Франко до Крещатика);

• бульвар Тараса Шевченко (от Леонтовича до Бессарабской площади);

• Льва Толстого (от улицы Назаровская);

• Антоновича (от улицы Саксаганского);

• Рогнединская (от улицы Шота Руставели);

• Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной);

• Большая Васильковская (от площади Льва Толстого до улицы Павла Скоропадского);

• Павла Скоропадского;

• Бассейная (до Шелковичной);

• Бессарабская площадь;

• Пушкинская (до Богдана Хмельницкого).

Об изменениях в движении общественного наземного транспорта — можно прочитать в материале.

Источник: KyivPride, Национальная полиция Киева, Патрульная полиция Киева

Фото: KyivPride, Патрульная полиция Киева