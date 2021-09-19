В воскресенье, 19 сентября, в центре Киева проходит Марш Равенства 2021 – шествие в поддержку прав ЛГБТ-сообщества.
Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек.
Марш традиционно охраняют правоохранители, чтобы предотвратить провокации.
Что известно о нынешнем Марше Равенства, мерах безопасности и ограничениях в движении транспорта – читайте в материале.
Что известно о мероприятии и требованиях участников?
Колонны Марша равенства формировали в центре Киева до 11:00.
Присоединиться к колоннам можно было в двух точках: на пересечении улиц Николая Лысенко и Богдана Хмельницкого, возле Театра Оперы и балета; с улицы Владимирской, со стороны станции метро Золотые ворота.
В 11:00 участники мероприятия отправились шествием по улицам Киева. Они скандируют: Свобода – это наша красота, Традиция Украина – в свободе и семье, Права человека превыше всего и тому подобное.
Марш проходит под лозунгом Бок о бок на защиту равноправия.
Главная тематика КиевПрайда этого года: Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности.
Участники мероприятия требуют введения в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ+. В частности, речь идет об имплементации законопроекта №5488 о наказании за подобные криминальные действия.
В этом году был выпущен манифест Марша равенства, который содержит перечень требований к действующей власти. Манифест подписал ряд общественных организаций, которые поддерживают равные права для представителей ЛГБТ-сообщества.
Манифест в общем содержит 8 требований к власти и обществу:
1. Принять на осенней сессии Верховной Рады Украины правительственный законопроект № 5488 о борьбе с дискриминацией и ответственности за преступления, спровоцированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.
2. Реформировать правоохранительную систему, в частности полицию, прокуратуру и суды, чтобы эти органы расследовали преступления, мотивированные нетерпимостью.
3. На законодательном уровне найти возможности для предупреждения призывов к дискриминации и насилию в адрес ЛГБТ-сообщества в публичном пространстве.
4. Активизировать усилия для официального признания в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола.
5. Рассмотреть возможность создания центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься семейной, демографической и миграционной политикой.
6. Признать факторы СОГИ (сексуальной ориентации и гендерной идентичности) возможными основаниями для совершения домашнего насилия (для противодействия таким проявлениям).
7. Реагировать на случаи буллинга в учебных заведениях на основании факторов СОГИ, внести соответствующие изменения в законодательство об образовании.
8. Повысить в системе здравоохранения внимание к благополучию ЛГБТ-сообщества, психическому, сексуальному и репродуктивному здоровью его представителей.
Меры безопасности
Участникам Марша равенства заранее рекомендовали взять с собой документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать карантинные мероприятия (в частности масочный режим).
Детям до 16 лет рекомендовали приходить на Марш в сопровождении родителей или опекунов. В случае посещения мероприятия с детьми было рекомендовано взять свидетельство о рождении или другой документ.
Из-за Марша Равенства в Киеве полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины были переведены на усиленный вариант несения службы. Правоохранителей проинструктировали относительно действий в случае выявления нарушений или провокаций.
Движение транспорта
Из-за проведения массовых мероприятий в центре Киева общественный транспорт столицы в воскресенье, 19 сентября, будет курсировать по измененному графику и маршрутам.
В частности, 19 сентября с начала работы и до завершения мероприятий на вход и выход закрыты станции метрополитена Площадь Льва Толстого, Дворец Спорта и Театральная. То есть поезда не будут останавливаться на этих станциях.
Для перехода на линию будет работать только Театральная.
Из-за Марша Равенства и других мероприятий в столице было перекрыто движение автотранспорта на следующих улицах: Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – Терещенковская – Льва Толстого – площадь Льва Толстого.
В частности, речь идет об ограничении на частях улиц, прилегающих к маршруту:
• Владимирская (до улицы Богдана Хмельницкого);
• Богдана Хмельницкого (от улицы Ивана Франко до Крещатика);
• бульвар Тараса Шевченко (от Леонтовича до Бессарабской площади);
• Льва Толстого (от улицы Назаровская);
• Антоновича (от улицы Саксаганского);
• Рогнединская (от улицы Шота Руставели);
• Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной);
• Большая Васильковская (от площади Льва Толстого до улицы Павла Скоропадского);
• Павла Скоропадского;
• Бассейная (до Шелковичной);
• Бессарабская площадь;
• Пушкинская (до Богдана Хмельницкого).
Об изменениях в движении общественного наземного транспорта — можно прочитать в материале.
Источник: KyivPride, Национальная полиция Киева, Патрульная полиция Киева