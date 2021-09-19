У неділю, 19 вересня, в центрі Києва проходить Марш Рівності 2021 – хода на підтримку прав ЛГБТ-спільноти.

Організатори очікують, що в заході візьмуть участь близько 10 тисяч людей.

Марш традиційно охороняють правоохоронці, аби запобігти провокаціям.

Що відомо про цьогорічний Марш Рівності, заходи безпеки та обмеження руху транспорту – читайте в матеріалі.

Що відомо про захід та вимоги учасників?

Колони Маршу Рівності формували у центрі Києва до 11:00.

Доєднатися до колон можна було в двох точках: на перетині вулиць Миколи Лисенка та Богдана Хмельницького, біля Театру Опери та балету; з вулиці Володимирської, з боку станції метро Золоті ворота.

Об 11:00 учасники заходу вирушили ходою вулицями Києва. Вони скандують: Свобода – це наша врода!, Традиція України – в свободі і родині!, Права людини понад усе! тощо.

Марш проходить під гаслом Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я.

Головна тематика КиївПрайду цього року: Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки.

Учасники заходу вимагають введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+. Зокрема, йдеться про імплементацію законопроєкту №5488 про покарання за подібні кримінальні дії.

Цього року було випущено маніфест Маршу рівності, який містить перелік вимог до чинної влади. Маніфест підписала низка громадських організації, які підтримують рівні права для представників ЛГБТ-спільноти.

Маніфест містить загалом 8 вимог до влади та суспільства:

1. Ухвалити на осінній сесії Верховної Ради України урядовий законопроект № 5488 щодо боротьби з дискримінацією та відповідальності за злочини, спровоковані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості.

2. Реформувати правоохоронну систему, зокрема поліцію, прокуратуру та суди, щоб ці органи розслідували злочини, мотивовані нетерпимістю.

3. На законодавчому рівні знайти можливості для попередження закликів до дискримінації та насильства на адресу ЛГБТ-спільноти в публічному просторі.

4. Активізувати зусилля для офіційного визнання в Україні цивільних партнерств між людьми однієї статі.

5. Розглянути можливість створення центрального органу виконавчої влади, який займатиметься сімейною, демографічною та міграційною політикою.

6. Визнати чинники СОГІ (сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності) можливими підставами для вчинення домашнього насильства (для протидії таким проявам).

7. Реагувати на випадки булінгу в навчальних закладах на підставі чинників СОГІ, внести відповідні змін до законодавства про освіту.

8. Підвищити в системі охорони здоров’я увагу до благополуччя ЛГБТ-спільноти, психічного, сексуального й репродуктивного здоров’я її представників.

Заходи безпеки

Учасникам Маршу рівності заздалегідь рекомендували взяти із собою документи, які посвідчують особу, а також дотримуватися карантинних заходів (зокрема маскового режиму).

Дітям до 16 років рекомендували приходити на Марш у супроводі батьків або опікунів. У разі відвідування заходу із дітьми було рекомендовано взяти свідоцтво про народження або інший документ.

Через Марш Рівності в Києві поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України були переведені на посилений варіант несення служби. Правоохоронців проінструктували щодо дій у разі виявлення порушень чи провокацій.

Рух транспорту

Через проведення масових заходів у центрі Києва громадський транспорт столиці у неділю, 19 вересня, курсуватиме за зміненим графіком та маршрутами.

Зокрема, 19 вересня з початку роботи і до завершення заходів на вхід та вихід зачинені станції метрополітену Площа Льва Толстого, Палац Спорту та Театральна. Тобто поїзди не зупинятимуться на цих станціях.

Для переходу на лінію працюватиме лише Театральна.

Через Марш Рівності та інші заходи в столиці було перекрито рух автотранспорту на наступних вулицях: Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — Терещенківська — Льва Толстого — площа Льва Толстого.

Зокрема йдеться про обмеження на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:

• Володимирська (до вулиці Богдана Хмельницького);

• Богдана Хмельницького (від вулиці Івана Франка до Хрещатика);

• бульвар Тараса Шевченка (від Леонтовича до Бессарабської площі);

• Льва Толстого (від вулиці Назарівської);

• Антоновича (від вулиці Саксаганського);

• Рогнідинська (від вулиці Шота Руставелі);

• Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до Прорізної);

• Велика Васильківська (від площі Льва Толстого до вулиці Павла Скоропадського);

• Павла Скоропадського;

• Басейна (до Шовковичної);

• Бессарабська площа;

• Пушкінська (до Богдана Хмельницького).

Про зміни у русі громадського наземного транспорту – можна прочитати в матеріалі.

Джерело: KyivPride, Національна поліція Києва, Патрульна поліція Києва

Фото: KyivPride, Патрульна поліція Києва