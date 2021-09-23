В Киевской области 35-летний мужчина, который дважды сообщил о заведомо ложном минировании в полицию, может попасть в тюрьму на восемь лет.

Первый случай произошел вчера, 22 сентября. В полицию поступило сообщение о минировании передвижного цирка. На место происшествия прибыли правоохранители, которые не обнаружили взрывоопасных предметов.

Полицейские выяснили, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил о заведомо ложном минировании.

На первый раз с ним провели беседу и сообщили, что за заведомо ложный вызов о минировании предусмотрена уголовная ответственность.

Однако правонарушитель не осознал ответственности за содеянное. На следующий же день 35-летний местный житель сделал то же самое — теперь мужчина “заминировал” Мироновский отдел полиции. Правоохранители быстро выяснили его местонахождение.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Псевдоминеру грозит тюремное заключение сроком до восьми лет. Вскоре суд должен избрать меру пресечения правонарушителю.