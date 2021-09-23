У Київській області 35-річний чоловік, який двічі повідомив про свідомо фальшиве замінування до поліції, може потрапити до в’язниці на вісім років.

Перший випадок стався вчора, 22 вересня. До поліції надійшло повідомлення про замінування пересувного цирку. На місце події прибули правоохоронці, які не виявили вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські з’ясували, що чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував до поліції та повідомив про завідомо неправдиве мінування.

На перший раз з ним провели бесіду та повідомили, що за завідомо фальшивий виклик про мінування передбачена кримінальна відповідальність.

Однак правопорушник не усвідомив відповідальності за скоєне. Наступного ж дня 35-річний місцевий житель зробив те ж саме – тепер чоловік “замінував” Миронівський відділ поліції. Правоохоронці швидко з’ясували його місцеперебування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

Псевдомінеру загрожує тюремне ув’язнення терміном до восьми років. Незабаром суд має обрати запобіжний захід правопорушнику.