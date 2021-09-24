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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Объективных оснований нет: Шмыгаль о повышении тарифов на отопление и горячую воду

Объективных оснований нет: Шмыгаль о повышении тарифов на отопление и горячую воду

Оснований для повышения тарифов на отопление и горячую воду в Украине нет. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Тарифы на тепло и горячую воду — неизменны. Их устанавливают местные власти. Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не было, и будем настаивать на этом. Государственная компания НАК Нафтогаз предлагает трехлетний контракт по цене 7,42 грн за куб. м газа для этого отопительного сезона.

Эта цена не будет расти и не зависит от ситуации на биржах. Поэтому у местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду, — объяснил он.

Кроме того, премьер-министр добавил, что тарифы не должны вырасти относительно предыдущего отопительного сезона. По его словам, уже 70% теплокоммунэнерго заключили трехлетние контракты с Нафтогазом.

Со своей стороны правительство работает над вопросом компенсации для теплокоммунэнерго разницы в тарифах за предыдущие периоды, а также над вопросом реструктуризации той задолженности, которая есть на этих предприятиях.

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Фото: УНИАН

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