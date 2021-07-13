Тарифы на отопление будет устанавливать местная власть: чего ждать украинцам

Тарифы на отопление 2021 в Украине будет устанавливать местная власть. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отныне местной власти будут подчиняться все тепловые предприятия, кроме ТЭЦ, теплоэлектроцентралей и атомных электростанций. На местах не только будут устанавливать тариф на отопление в Украине, но и утверждать планы развития для теплоснабжающих предприятий, а те в свою очередь будут отчитываться перед местными властями.

Соответствующее решение регулятор называет системным, поскольку есть позиция и правительства, и просьба Ассоциации городов Украины и местных органов власти.

Также в Нацкомиссии уверяют, что кардинально на тарифы на отопление 2021 это не повлияет, поскольку определяющим фактором в этом вопросе является цена на топливо.

Кроме того, это решение пойдет на пользу потребителям, поскольку разрешит приблизить формирование тарифов и инвестиционных программ к общинам, которые могут контролировать процесс и решать, каким образом в городе формировать развитие теплоснабжения, где и какое топливо покупать.

Чего ждать украинцам

Из-за того, что с 20 мая 2021 года прекращается обязанность НАК Нафтогаза поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты, ожидается повышение тарифов на централизованное отопление и водоснабжение.

По словам эксперта в сфере жилищно-коммунальных услуг, основательницы общественной организации УПС! Жизнь в моем городе, главы организации Кирилловский Гай Кристины Ненно, Нафтогаз уже установил неприемлемые условия.

Среди них цена выше 9 грн за 1 куб. м газа, авансовая оплата, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий компании.

— Это приведет к стремительному росту тарифов в пределах 30-70% в зависимости от региона для населения и неплатежей за коммунальные услуги. Также это может повлечь дополнительные закупки природного газа для учреждений социальной инфраструктуры из расходов бюджетов территориальных общин, или же местной власти придется искать пути дотаций коммунальных предприятий, чтобы не сорвать отопительный сезон, — считает Кристина Ненно.

Иными словами, по мнению эксперта, все коммунальные предприятия будут компенсироваться за счет налогоплательщиков, которые платят средства в местный бюджет.

Кроме того, Кристина Ненно объясняет, что установление тарифов на коммунальные услуги является одним из ключевых полномочий органов местного самоуправления. Когда НКРЭКУ не могла утвердить тарифы, потребителям это было на пользу. Тогда цена на газ росла, а на отопление — нет.

Из-за невозможности ее должным образом утвердить, мы имели тариф меньше, чем тот, каким бы он был, если бы его утвердили своевременно.

Теперь государство самоустраняется от регулировок ценообразования и органам местного самоуправления нужно часть расходов своих бюджетов направлять на компенсацию этой разницы в тарифах для коммунальных предприятий.

Поскольку большинство предприятий теплоснабжения находятся в коммунальной собственности, то от них будет и зависеть тариф для населения.

— Различные теплокоммунэнерго закупают газ у разных поставщиков по разным ценам. Возможно, что предприятия теплоснабжения выберут самого дешевого поставщика, но за счет стоимости транспортировки газа выйдут на одинаковый уровень или даже дороже закупки газа, — объясняет Кристина Ненно.

Эксперт предостерегает: окончательный конец возложения специальных обязанностей на закупку голубого топлива будет создавать определенную диспропорцию между ценами на ЖКХ в разных регионах. Поэтому, например, если какие-то города не смогут вовремя начать отопительный сезон, то есть вероятность того, что начнутся социальные протесты против местной власти, а не центральной.

Получается, что политическая воля оказалась такой, что все проблемы, которые образовались из-за поставок газа на предприятия теплокоммунэнерго, центральная власть перебросила на места.

Кроме того, Кристина Ненно обращает внимание на то, что у населения не было влияния на НКРЭКУ, но оно есть на депутатов местных властей. Поскольку мы их выбираем, то у них мы и должны спрашивать о реальной стоимости тарифов, особенно по сравнению с другими городами.

Поэтому, по мнению эксперта, отмена ПСО станет хорошим стимулом для власти строить эффективную работу. Ведь часто недобросовестные теплокоммунэнерго усиливали долговую яму, ссылаясь на нехватку средств. Теперь варианта взять топливо и не платить за него уже не будет.