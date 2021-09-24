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Вікторія Гірко |

Об’єктивних підстав немає: Шмигаль про підвищення тарифів на опалення і гарячу воду

Об’єктивних підстав немає: Шмигаль про підвищення тарифів на опалення і гарячу воду

Підстав для підвищення тарифів на опалення і гарячу воду в Україні немає. Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Тарифи на тепло та гарячу воду – незмінні. Їх встановлює місцева влада. Ми забезпечили усі умови, аби підвищення тарифів не було, і наполягатимемо на цьому. Державна компанія НАК Нафтогаз пропонує трирічний контракт за ціною 7,42 грн за куб. м газу для цього опалювального сезону.

Ця ціна не зростатиме і не залежить від ситуації на біржах. Тому в місцевих керівників немає об’єктивних підстав підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду, – пояснив він.

Крім того, прем’єр-міністр додав, що тарифи не повинні зрости проти попереднього опалювального сезону. За його словами, вже 70% теплокомуненерго уклали трирічні контракти з Нафтогазом.

Зі свого боку уряд працює над питанням компенсації для теплокомуненерго різниці в тарифах за попередні періоди, а також над питанням реструктуризації тієї заборгованості, яка є на цих підприємствах.

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Фото: УНІАН

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