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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Учения Rapid Trident-2021: военные Украины и США провели совместное десантирование

Учения Rapid Trident-2021: военные Украины и США провели совместное десантирование

В рамках многонациональных учений Rapid Trident-2021 военнослужащие Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, Десантно-штурмовые войска и подразделения других государств провели совместное десантирование.

Оно произошло из американских военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules. Военные применили десантные парашютные системы Т-11 с высоты около 400 м.

Учения Rapid Trident-2021: военные Украины и США провели совместное десантирование

В совместном десантировании многонационального подразделения принял участие личный состав 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

Он уже имеет немалый опыт десантирования с парашютных систем и различных типов летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Перед этим личный состав прошел специальную подготовку под руководством американских инструкторов.

В Министерстве обороны Украины отметили, что десантники в который раз подтвердили свой профессионализм и готовность совместно решать задачи с партнерами НАТО.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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