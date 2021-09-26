Навчання Rapid Trident-2021: військові України та США провели спільне десантування

У рамках багатонаціональних навчань Rapid Trident-2021 військовослужбовці Збройних сил Сполучених Штатів Америки, Десантно-штурмові війська та підрозділи інших держав провели спільне десантування.

Воно відбулося з американських військово-транспортних літаків Lockheed C-130 Hercules. Військові застосували десантні парашутні системи Т-11 з висоти близько 400 м.

У спільному десантуванні багатонаціонального підрозділу взяв участь особовий склад 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

Він вже має чималий досвід десантування з парашутних систем та різних типів літальних апаратів Збройних сил України. Перед цим особовий склад пройшов спеціальну підготовку під керівництво американських інструкторів.

У Міністерстві оборони України зазначили, що десантники вкотре підтвердили свій професіоналізм та готовність спільно виконувати завдання з країнами-партнерами НАТО.