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Юлія Захарченко |

Навчання Rapid Trident-2021: військові України та США провели спільне десантування

Навчання Rapid Trident-2021: військові України та США провели спільне десантування

У рамках багатонаціональних навчань Rapid Trident-2021 військовослужбовці Збройних сил Сполучених Штатів Америки, Десантно-штурмові війська та підрозділи інших держав провели спільне десантування.

Воно відбулося з американських військово-транспортних літаків Lockheed C-130 Hercules. Військові застосували десантні парашутні системи Т-11 з висоти близько 400 м.

Навчання Rapid Trident-2021: військові України та США провели спільне десантування

У спільному десантуванні багатонаціонального підрозділу взяв участь особовий склад 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

Він вже має чималий досвід десантування з парашутних систем та різних типів літальних апаратів Збройних сил України. Перед цим особовий склад пройшов спеціальну підготовку під керівництво американських інструкторів.

У Міністерстві оборони України зазначили, що десантники вкотре підтвердили свій професіоналізм та готовність спільно виконувати завдання з країнами-партнерами НАТО.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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