Російська Федерація не розповість правду про свою роль в авіатрагедії MH17, унаслідок якої загинули всі люди, які перебували на борту пасажирського літака.

Тож треба надалі докладати зусилля, щоб зібрати всю інформацію та дізнатися правду. Про це заявив британський журналіст та засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

За його словами, немає ніякої надії на те, що РФ колись скаже правду про збиття Boeing 777 біля Донецька у 2014 році, тож потрібно надалі збирати дані самостійно.

Журналіст зазначив, що виступ родичів загиблих у суді – це найемоційніша частина. За його словами, вони нагадують про те, скільки життів було втрачено, і як це спустошення погіршилося діями Росії.

У Нідерландах завершився блок слухань про справу MH17. Унаслідок збиття пасажирського літака Boeing 777 загинули 15 членів екіпажу та 283 пасажири.

Наступний блок слухань запланований на 1 листопада. Під час засідань родичі загиблих унаслідок авіатрагедії виступатимуть у суді. Загалом слово нададуть 93 родичам.

Міжнародна слідча група зробила висновок, що літак збили з ЗРК Бук, що належить одній з бригад протиповітряної оборони ЗС Росії.